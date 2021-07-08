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Nevşehir şehidini binlerce kişi uğurladı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nevşehir şehidini binlerce kişi uğurladı

Nevşehir şehidini binlerce kişi uğurladı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Şehit Başsağlığı Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Şehit Ailesi 

-ŞEHİT CENAZESİNİN CAMİYE GETİRİLMESİ
-ŞEHİT YAKINLARININ TABUTA SARILMASI
-CENAZE NAMAZININ KILINMASI

( NEVŞEHİR -DRONE)- Şehit yakınlarının feryadı yürekleri burktu NEVŞEHİR

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.
Şehit Çifcibaşı için Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Dudu, babası Resul Çiftcibaşı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İlçe ve belde belediye başkanları askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Şehidin cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu burada yaptığı konuşmada şehit ailesine başsağlığı dilerken baba Resul Çiftcibaşı ile yakından ilgilendi. İl Müftüsü Celallettin Altunkaya’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehit Çifcibaşı'nın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.
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