NEVŞEHİR - Öztrak: 'Enis Berberoğlu uzun bir hukuk mücadelesiyle meclise döndü'
NEVŞEHİR - Öztrak: "Enis Berberoğlu uzun bir hukuk mücadelesiyle meclise döndü" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıNEVŞEHİR (AA) - CHP Ekonomi Masası üyeleri, parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, iş insanları ve turizm temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlenen toplantıda konuştu. (1)
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