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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Mobil sağlık ekipleri belediye çalışanlarına Kovid-19 aşısı yaptı

NEVŞEHİR - Mobil sağlık ekipleri belediye çalışanlarına Kovid-19 aşısı yaptı

- Belediye çalışanlarına aşı uygulanması - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın açıklaması - Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'ın açıklaması Nevşehir 'de mobil sağlık ekipleri belediye çalışanlarına Kovid - 19 aşısı yaptıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince başlatılan yerinde Kovid - 19 aşı uygulaması kapsamında belediye çalışanları aşılandı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, kendilerine dağıtılan formları doldurarak sıraya giren belediye çalışanları oluşturulan aşı odalarına alındı.Burada, belediyenin çeşitli birimlerde görev yapan 175 personele BioNTech aşısı yapıldı.Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, salgın sürecinin geriden bırakılması için aşı konusunda tüm vatandaşların hassas ve istekli olması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde birçok ülkede aşı sıkıntısı yaşanırken Türkiye'de, devletin vatandaşlarına ücretsiz aşı imkanı sunmasının önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Savran, "Aşı bu sürecin çözümü. Kapanmalar ve tedbirler de önemli ama etkin ve hızlı aşılama olmazsa bu belayı defedemeyiz. Can kayıplarını durdurmak ekonomideki kötü etkileri sonlandırmak için aşı olunması gerekiyor." diye konuştu.
Kendisinin de tıp doktoru olduğunu hatırlatan Savran, aşının yan etkisinin olmadığını belirterek, aşı yaptırmanın kişinin ailesine ve topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereği olduğunu vurguladı.İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay da hastane ve sağlık merkezlerinde vatandaşlara aşı hizmetinin sunulduğunu ancak çalışan sayısı yüksek olan kurum ve kuruluşlara mobil aşı hizmeti sunduklarını kaydetti.
Nevşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik çalışma kapsamında yarın da 250 personele aşı yapılacağı bildirildi.

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