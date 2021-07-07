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NEVŞEHİR - Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine acı haber verildi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine acı haber verildi

NEVŞEHİR - Mardin'de şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine acı haber verildi

- Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'nin baba evine asılan Türk bayrakları - Evin önünde bekleyen ambulans - Taziye için gelenler - Muhtar Seyit Poyraz'ın konuşmasıNEVŞEHİR (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin, ilçeye bağlı Çakıllı köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi.Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bulundu.Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'da çalışan babasının Nevşehir 'e doğru yola çıktığını belirterek, "Babasının tek erkek çocuğuydu. Annesi de işteymiş, eve gelince haberi oldu." dedi.

Şehadet Şehit Sağlık Ekipleri Asker 

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