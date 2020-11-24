NEVŞEHİR - Kapadokya'da sıcak hava balonları kadına şiddete tepki için havalandı
- Kapadokya bölgesinin havadan görüntüleri - Kadına şiddete karşı hazırlanan afişlerle uçan sıcak hava balonlarıKapadokya'da sıcak hava balonları kadına şiddete tepki için havalandıNEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balonları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında hazırlanan afişlerle uçtu. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sıcak hava balonlarının sepetlerine valilik tarafından hazırlanan çeşitli afişler asıldı. Sıcak hava balonları, "Kadına değil, şiddete el kaldırın", "Kadına şiddet insanlık suçudur", "Şiddet gördüğümde ya da tanık olduğumda korkmuyorum, sessiz kalmıyorum" yazılı afişlerle Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi. Sıcak hava balonları, yaklaşık bir saat boyunca, sepetindeki turistlerle peribacaları üzerinde süzüldü.
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