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NEVŞEHİR - Kapadokya bayram tatiline hazır
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Kapadokya bayram tatiline hazır

NEVŞEHİR - Kapadokya bayram tatiline hazır

- Ürgüp'ün girişindeki Üç Güzeller'i gezen turistler - Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile röportajKapadokya bayram tatiline hazırNEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hazırlıklar tamamlandı.Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram yoğunluğu için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Aktürk, "9 günlük bayram tatili vesilesiyle ilçemizi ziyaret edecek misafirlerin en güzel şekilde bayramlarını geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız." dedi.
İlçenin bayram tatili süresince yoğun ziyaretçi alacağını öngördüklerini belirten Aktürk, yerli yabancı tüm insanları tarihsel ve eşsiz güzellikleri görmeye davet ederek, "Tüm milletimizin, ilçemizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar bereketler ve huzurlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Bayram Tatili İslam Muhabir Tatİl Turist 

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