NEVŞEHİR - Kadın jandarmalar hemcinslerine çiçek dağıttı
- Kadın jandarma personelinin çiçek dağıtması ve kadınları bilgilendirmesiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde hemcinslerine çiçek takdim etti.Alışveriş merkezinde stant açan kadınlar, günlerini kutladıkları kadınlara jandarmanın faaliyetlerini anlattı.Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) kullanımıyla ilgili de bilgi veren jandarma ekipleri, kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürü dağıttı. Etkinlikte bazı vatandaşlar, kadın jandarmalarla fotoğraf çektirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım