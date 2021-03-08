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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Kadın jandarmalar hemcinslerine çiçek dağıttı

NEVŞEHİR - Kadın jandarmalar hemcinslerine çiçek dağıttı

- Kadın jandarma personelinin çiçek dağıtması ve kadınları bilgilendirmesiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde hemcinslerine çiçek takdim etti.Alışveriş merkezinde stant açan kadınlar, günlerini kutladıkları kadınlara jandarmanın faaliyetlerini anlattı.Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) kullanımıyla ilgili de bilgi veren jandarma ekipleri, kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürü dağıttı.
Etkinlikte bazı vatandaşlar, kadın jandarmalarla fotoğraf çektirdi.

Alışveriş Jandarma Alışveriş Merkezi 

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