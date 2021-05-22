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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı

Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı

KAPADOKYA HAVALİMANI DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Uçak Seferleri Yolcu Uçağı Mahsur Kaldı Defile Mankenler 

-YOLCULARIN YETKİLİLER İLE GÖRÜNTÜLERİ
-UÇAĞI İPTAL EDİLEN YOLCU İLE RÖP.

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Aşırı rüzgar Nevşehir-İstanbul uçağını iptal ettirdi NEVŞEHİR

- Türk Hava Yollarına ait İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçak aşırı rüzgar nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak seferinin iptal edilmesinin ardından Kapadokya'da defileye katılan mankenler servisle Kayseri'ye götürülürken havalimanında yaklaşık 5 saat bekleyen diğer yolcular ise isyan etti. Mahsur kaldıklarını söyleyen yolcular THY’ye ait hiçbir yetkilinin kendileri ile ilgilenmediklerini iddia etti. THY’nin 21 Mayıs akşamında İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçak Kapadokya Havalimanı'na aşırı rüzgar nedeniyle inemediği için Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 20.30’da Nevşehir’den İstanbul’a yolculuk yapacak olan yolculara da uçak seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Uçak seferinin iptal edilmesinin ardından Kapadokya'da defileye katılan mankenler servisle Kayseri'ye götürülürken diğer yolcuların yaklaşık 5 saat havalimanında mahsur kalması onları isyan ettirdi. Nevşehir-İstanbul yolcu uçağının iptal edilmesinin ardından THY’ye ait hiçbir yetkilinin kendileri ile ilgilenmediklerini savunan yolcular, kendi imkanlarıyla Nevşehir’de otellere gitmek için araç ayarladıklarını belirtti.

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