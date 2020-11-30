NEVŞEHİR - İhtiyaç sahibi kadınlara kira yardımı projesi hayata geçirildi
- Toplantı salonu - Etkinliğe katılanlardan görüntüler - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in konuşmasıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliğince, eşinden boşanmış ve eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi kadınların ev kiralarının karşılanması amacıyla başlatılan "Umuda Açılan Kapı" projesi, düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı. Nevşehir Valiliği Konferans Salonundaki program, projenin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, projeyle ilgili yaptığı konuşmada, alanda yaptıkları incelemede, kadınların en önemli ihtiyaçlarından birinin de barınma olduğunu tespit ettiklerini, bu kapsamda hazırlanan projenin vakit kaybetmeden uygulamaya konulduğunu aktardı.
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