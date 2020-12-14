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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
NEVŞEHİR - İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

NEVŞEHİR - İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

- Nevşehir 'de yaya ve araç yoğunluğunun arttığı caddeler - Bankada para çeken vatandaşlar - Polis ekipleri NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.Sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğinin arttığı kentte vatandaşlar açılan işletmelerde alışveriş yaptı.Sokağa çıkan vatandaşların maske ve mesafe kuralına riayet ettiği görüldü.

Koronavirüs Alışveriş Yaya Trafiği 

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