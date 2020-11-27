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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
NEVŞEHİR - İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

NEVŞEHİR - İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

- Nevşehir 'de semt pazarındaki denetim yapan ekipler - Vatandaşların uyarılması - Semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlarNEVŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik Nevşehir 'de denetim yapıldı. Nevşehir 'de, polis, zabıta ve sağlık personellerinden oluşan ekipler, halk otobüsleri ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.Vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.2000 Evler Mahallesinde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlardan maskelerini burunları açıkta kalacak şekilde kullananlar uyarıldı.Kentteki denetim, alış veriş merkezleri ve şehirler arası otobüs terminalinde devam etti.

Koronavirüs Alışveriş Otobüs Terminali Semt Pazarları Semt Pazarı 

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