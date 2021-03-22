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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
NEVŞEHİR - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

NEVŞEHİR - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

- Pazar yerinde yapılan Kovid - 19 denetimiNEVŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında Niğde, Nevşehir , Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de salgınla mücadele ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Kovid - 19 vaka risk haritasına göre, 100 bin 79,35 olan Nevşehir 'de, salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.Çeşitli kurum amirleri öncülüğünde polis, zabıta ve sağlık personelinden oluşan ekipler, kent pazarı ve iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.Belirli aralıklarla hoparlörden maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesine yönelik ikaz anonslarının yapıldığı pazar yerindeki denetimde, esnaftan, kural ihlalinde bulunan müşterileri uyarmaları istendi.Denetime Milli Eğitim İl Müdürü Murat Demir ile Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen de katıldı.

Koronavirüs Kural İhlali Aritas Sağlık Personeli Zabıta 

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