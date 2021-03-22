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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Engelli çoban hibe desteğiyle sürü sahibi oldu

NEVŞEHİR - Engelli çoban hibe desteğiyle sürü sahibi oldu

- Muharrem Karakaya'nın koyun sürüsünü arazide otlatması (drone) - Koyun süründen görüntü - Muharrem Karakaya'nın sürülerle ilgilenmesi - Muharrem Karakaya ile röportajEngelli çoban hibe desteğiyle sürü sahibi oldu - Nevşehir 'in Alacaşar köyünde yaşayan Muharrem Karakaya: - "Hibe için ilk başvurumun ardından kısa sürede destek aldım. Emekle alın terini dökersen, mesleğin önünde hazine haline geliyor"NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir 'in Alacaşar köyünde küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan doğuştan fiziksel engelli Muharrem Karakaya, devletin hibe desteği sayesinde sürü sahibi oldu.Köyde uzun yıllar çobanlık yaptıktan sonra İstanbul'a göçerek tekstil firmalarında çalışan Karakaya, üç yıl önce yeniden köyüne döndü.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Engelli Hibe Desteği"nden faydalanan 43 yaşındaki Karakaya, destek sayesinde kendi işini yapmaya başladı.
Karakaya, AA muhabirine, hibe desteğiyle aldığı 34 küçükbaş hayvan sayısının bu yıl 100'ü geçtiğini belirterek, dede mesleği çobanlığı da bırakmadığını söyledi.

Koyun, kuzu ve keçilerini her gün köyün dışındaki arazide otlatan Karakaya, sürüsünü daha da büyütmek istediğini dile getirdi.Karakaya, devlet yöneticilerine minnet borcu olduğunu vurgulayarak, "Devletim sağ olsun, hibe desteği verdi. Kendi işimi kurmuş oldum. Başkasına boyun eğmektense kendi işime emek veriyorum. Başkalarının yanında da çalıştım ama kendi işin gibisi olmaz." dedi.
- "Başvurumun ardından kısa sürede destek aldım"Çalışmak isteyenlere devlet tarafından birçok imkan sunulduğunu anlatan Karakaya, şöyle konuştu:"Küçükbaş hayvan üretimi yapıyorum. Çocuklarım ve eşim de bana yardımcı oluyor, destek veriyor. Hamdolsun huzurum yerinde. Hibe için ilk başvurumun ardından kısa sürede destek aldım. Valilik ve İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileri çok yardımcı oldu. Ben İstanbul'da tekstilde de çalıştım. İnsanın içinde çalışma arzusu oldukça işsiz kalmaz ama istek yoksa işi beğenmez. Ben, 'Bu kadar koyunum var, çobana vereyim de ben evimde yatayım' deseydim bugün 100 koyunum olmazdı. Emekle alın terini dökersen, mesleğin önünde hazine haline geliyor."Karakaya, kendisi gibi engelli olan bireylere devletin hibe desteklerinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

Seydim Muhabir Doğuş Hayvan Irak 

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