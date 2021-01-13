Nevşehir’e yılın ilk karı yağdı

- Nevşehir’e 2021 yılının ilk karı yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e verilen kar yağışı uyarının ardından öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili olurken parklar ve caddeler beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kapalı yol olmadığı öğrenildi. (COŞ_
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