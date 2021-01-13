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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nevşehir’e yılın ilk karı yağdı

Nevşehir’e yılın ilk karı yağdı

Parktan Görüntü

Kar Yağışı Irak 

-boş Sokaklardan Görüntü
-caddelerden Görüntüler

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’e 2021 yılının ilk karı yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e verilen kar yağışı uyarının ardından öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili olurken parklar ve caddeler beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kapalı yol olmadığı öğrenildi. (COŞ_
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