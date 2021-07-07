Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Nevşehir’e şehit ateş düştü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nevşehir’e şehit ateş düştü

Nevşehir’e şehit ateş düştü

ÇAKILLI KÖYÜ TABELASI GÖRÜNTÜSÜ

Baba Ocağı Taciz Ateşi Askeri Tören Sınır Güvenliği Teröristler 

-ŞEHİT EVİNDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken taciz ateş sonrası yaralanan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı’nın baba ocağına şehit ateşi düştü. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken teröristlerce açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı’nın baba ocağı Nevşehir’e şehit ateşi düştü. Şehidin ailesine acı haberi Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz verirken şehidin ailesine Türk bayrağı asıldı. Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı’nın cenazesi Mardin’de düzenlenecek olan askeri tören sonrasında memleketi Nevşehir’e getirilecek.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a