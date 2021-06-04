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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü 2 polisi yaraladı

NEVŞEHİR - Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü 2 polisi yaraladı

- Nevşehir Devlet Hastanesi'nden görüntülerNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis aracına otomobiliyle çarptı. Kazada sürücü ile 2 polis yaralandı. Nevşehir 'de, D.Ç, idaresindeki 50 DC 757 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Uçhisar Kavşağı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.Ekiplerin telsizden anonsunun ardından harekete geçen başka bir trafik ekibi, Çardak Kavşağı'nda aracı durdurmak istedi. D.Ç, otomobiliyle polis aracına çarptı.Kazada otomobil sürücüsü D.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen iki polis memuru hafif yaralandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen polis memurları ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.Testinde alkollü olduğu belirlenen D.Ç'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Aracı Alkollü Sürücü Polis Memuru Memur Harekete Geç 

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