Nevşehir’den Manavgat’a 1 tır yardım tırı gönderildi

- Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı dualar eşliğinde gönderildi. Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverler sabah saatlerinden itibaren gıda kolileri, bebek maması ve bezi, su, battaniye, hijyen paketleri gibi bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri belediye binasına getirdi. Hayırseverler tarafından getirilen yardım malzemeleri belediye görevlilerince tıra yerleştirilirken yardım tırı dualar eşliğinde Manavgat ilçesine gönderildi. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran burada yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyemiz tarafından kısa sürede başlatılan kampanyaya vatandaşlarımızın teveccühü ile bir tır yardım malzemesi yüklendi dedi.

Kemikkıran, "Nevşehir Belediyesi yaşanan afete kayıtsız kalmayarak çalışma başlattı. Kadirşinas Nevşehir halkı da desteğini verdi. Dua ediyoruz ki ülkemiz bir an önce bu sorunlardan kurtulur. Nevşehir halkı olarak yarayı sarma konusunda her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara destek olabilmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Nevşehir halkı ve iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Savran, "Orman yangınlarına sebep olanlar kahrolsun. Belediyemiz itfaiye ekipleri Osmaniye ve Kozan'daki yangınların söndürme çalışmasına katıldı.

Şimdi de Manavgat'a geçti. Bizim insanımız yardımseverdir. Zorluklara karşı her zaman birlikte olur. Hazırlanan yardım tırı ile biz de bölgeye giderek halkımızın geçmiş olsun dileklerini ileteceğiz." dedi.

Yardım tırı, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından edilen duanın ardından bölgeye uğurlandı. (COŞ_