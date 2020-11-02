Nevşehir’den İzmir’e bir tır gıda yardımı gönderildi

-DUA EDİLMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

-VALİ İNCİ SEZER BECEL'İN AÇIKLAMASI



( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR



- İzmir’de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Nevşehir Valiliği tarafından 1 tır gıda yardımı dualar eşliğinde bölgeye gönderildi. Nevşehir Valiliği öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Kızılay tarafından hazırlanan 1 tır gıda kolisi ve hijyen kiti Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen program sonrasında dualar eşliğinde İzmir’e gönderildi. Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celâlettin Altunkaya tarafından edilen dua sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Bugün burada katılımlı olarak Ticaret ve Sanayi Odamızın, Ticaret Borsamızın, Kızılay’ımızın ve Nevşehir Belediyemizin, STK’ların desteği ile İzmir’deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterme gayesiyle yardım malzemesi gönderiyoruz” dedi.

Vali Becel, “Cuma günü İzmir’de vuku bulan deprem sonrasında ülke olarak sarsıldık. Yüreklerimiz yandı. 83 vatandaşımızı kaybettin. 200’ün üzerinde vatandaşımızın da tedavileri devam ediyor. Halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu yeniden hatırladık. Bugün burada katılımlı olarak Ticaret ve Sanayi Odamızın, Ticaret Borsamızın, Kızılay’ımızın ve Nevşehir Belediyemizin, STK’ların desteği ile İzmir’deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterme gayesiyle yardım malzemesi gönderiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurumları ile bölgede. Yapılması gereken hem arama kurtarma hem yardımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz sadece dayanışma ruhunu göstermek, yanlarında olduğumuzu göstermek gayesiyle bugün burada yardım tırımızı gönderiyoruz. Yarın bir yardım tırımız daha gidecek. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza biz sosyal medya hesaplarımızda duyurusunu yaptık. Bakanlığımızın, AFAD’ın çağrısı olarak da çağrımızı yaptık. Kuru gıda ve battaniye çağrısında bulunduk. Yarım yapmak isteyen vatandaşlarımız 112’yi aramak suretiyle bize ulaşabilirler” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in açıklamasının ardından içerisinde gıda kolileri ve hijyen kiti olan tır İzmir’e yola çıktı. Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen programa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

(COŞ-AÖ-



loading...