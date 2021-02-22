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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nevşehir’deki köpek katili yakalandı

Nevşehir’deki köpek katili yakalandı

ARŞİV GÖRÜNTÜ

( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR

Para Cezası Jandarma Köpek Akalan Saldırı 


- Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde köpekleri zehirleyerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 31 Ocak tarihinde 10 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi sonrasında Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmada köpekleri zehirleyerek öldürdüğü tespit edilen Sofular köyü sakinlerinden C.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.E. ifadesinde, Sokakta gezen başıboş köpekleri tarafından kendisi ve ailesinin saldırıya uğradığını ifade ederek zehirlediğini söyledi öğrenildi. Sofular köyünde köpekleri katleden C.E. hakkında idari para cezası uygulanmak üzere evrakın Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi. (COŞ-AÖ
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