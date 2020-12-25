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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir’de yurtta karantinada olan 3 İngiliz kıza sürpriz noel pastası kesildi

Nevşehir’de yurtta karantinada olan 3 İngiliz kıza sürpriz noel pastası kesildi

Kyk Görevlilerinin İngiliz Kızlara Yaş Pasta Götürmesi

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-ingiliz Kızların Teşekkür Etmesi

( NEVŞEHİR )- Dünyaca ünlü boksörün kız kardeşi yurtta noeli kutladı NEVŞEHİR

- İngiltere’den Türkiye’ye gelen son uçakla İstanbul’a ardından da Kapadokya bölgesine gelen İngiliz 3 turist genç kız, Nevşehir’de karantina altında kaldıkları KYK öğrenci yurdunda yurt görevlileri tarafından sürpriz noel pastası kesildi. Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Mariyah Khan ve iki arkadaşının Türkiye’ye geldiği uçakta bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Mariyah Khan ve arkadaşları tatillerini geçirdikleri Kapadokya’da karantina altına alındı. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantinada bulunan 3 İngiliz genç kıza bugün İngiltere’de noel olmasından dolayı yurt görevlileri tarafından noel pastası ve sürpriz hediyeler verildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken İngiliz 3 genç kız KYK görevlilerinin yapmış olduğu sürprizi cep telefonu ile İngiltere’de bulunan aileleri ile paylaşmaları dikkatlerden kaçmadı. (COŞ_
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