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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Nevşehir’de vatandaşlar kısıtlamalara uyuyor

Nevşehir’de vatandaşlar kısıtlamalara uyuyor

NEVŞEHİR'DE BOŞ SOKAK VE CADDELERDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR )- Sokağa çıkma kısıtlamasının 36.gününde sessizlik yaşanıyor NEVŞEHİR

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- Nevşehir’de kısıtlamanın 36.gününde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlamasının 36.gününde de Nevşehir’de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor. Gün içerisinde Nevşehir’in en işlek caddeleri bu akşamda saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından de Nevşehir’de korona virüs vaka sayılarının yüzde 34 azaldığı öğrenildi.
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