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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin metamfetamini saklandığı yerden çıkardığı görüntü

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Polis Ekipleri 


- Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, özel bölmeye saklanmış 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zehir taciri, hakkında yapılan soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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