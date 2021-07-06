Nevşehir’de otomobil ağaçlara çarpan otomobil takla attı

-YARALI YAKININ KAZA YERİNE GELMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

-KAZA YERİNDE POLİSLERİN ÇALIŞMASI

-KAZA YERİNDEKİ VATANDAŞLARIN POLİSLER TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILMASI

-BALKONLARDAN KAZAYI İZLEYEN VATANDAŞLAR



( NEVŞEHİR )- Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralı NEVŞEHİR



- Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlara çarparak takla attı. Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesinde seyir halindeki 50 AAL 451 plakalı otomobil sürücüsü aşırı hız sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken kazada yaralananları çevredeki vatandaşlar otomobil içerisinden çıkarttı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada otomobil içerisinde bulunanlardan bir kişinin yakını olay yerine gelirken yaralı yakınının polis ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdiği görülürken vatandaşları ise olay yerinden polis ekipleri uzaklaştırdı. (COŞ_

