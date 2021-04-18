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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Nevşehir’de çatı yangını korkuttu

Nevşehir’de çatı yangını korkuttu

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR

Çatı Katı Uttu Çatı Yangını Trol 


- Nevşehir’de bu akşam saatlerinde bir apartmanında çatı katında çıkan yangın büyümeden Nevşehir Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Nevşehir’de bu akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesinde bir apartmanın çatı katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman sakinleri tarafından İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. (COŞ_
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