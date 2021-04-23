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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir’de caddeler Türk Bayraklarıyla donatıldı

Nevşehir’de caddeler Türk Bayraklarıyla donatıldı

drone görüntüsü

( NEVŞEHİR -DRONE) NEVŞEHİR

Koronavirüs 


- Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler Türk Bayrakları ile süslendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de çelenk sunumu ile kutlanırken, Nevşehir Belediyesi tarafından ise Atatürk Bulvarı Türk Bayrakları ile donatıldı. Borsa Kavşağından, Hükümet Konağı binasına kadar Türk Bayrakları ile donatılan caddenin görünümü adeta görsel şölen sunması dikkatlerden kaçmadı.
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