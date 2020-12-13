Nevşehir’de cadde ve sokaklar boş kaldı



- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında. Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken cadde ve sokaklar boş kaldı. 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Nevşehir’de de yollar boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı Nevşehir’de sessizlik hakim oldu. Kentte boş kalan cadde ve sokaklar drone ile çekildi.



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