Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor

-EKİPLERİN BARAJDA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜLER (AKTÜEL)



( NEVŞEHİR )- 9 yıl önce kaybolan çift, barajda aranıyor NEVŞEHİR



- Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse için aradan geçen 9 yılın ardından tekrar arama çalışmaları başlatıldı. Nevşehir’in Avanos ilçesine yaşayan ve 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse çiftinin aracının son olarak uydu görüntüsünden Bayramhacılı barajında olduğunun tespit edilmesinin ardından aradan geçen 9 yılın ardından Bayramhacılı barajında AFAD ekipleri tarafından yeniden aranmaya başlandı. AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından çalışmalar gün boyu devam etti. Tunç Boztepe ve Selda Grosse çifti 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolmasının ardından o tarihten bugüne kadar izlerine rastlanmamıştı.



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