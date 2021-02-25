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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor

Nevşehir’de 9 yıl önce ortadan kaybolan çifti arama çalışmaları devam ediyor

EKİPLERİN BARAJDA ARAMA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜLER (DRONE)

-EKİPLERİN BARAJDA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜLER (AKTÜEL)

( NEVŞEHİR )- 9 yıl önce kaybolan çift, barajda aranıyor NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse için aradan geçen 9 yılın ardından tekrar arama çalışmaları başlatıldı. Nevşehir’in Avanos ilçesine yaşayan ve 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolan Tunç Boztepe ve Selda Grosse çiftinin aracının son olarak uydu görüntüsünden Bayramhacılı barajında olduğunun tespit edilmesinin ardından aradan geçen 9 yılın ardından Bayramhacılı barajında AFAD ekipleri tarafından yeniden aranmaya başlandı. AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından çalışmalar gün boyu devam etti. Tunç Boztepe ve Selda Grosse çifti 2 Ağustos 2012 tarihinde kaybolmasının ardından o tarihten bugüne kadar izlerine rastlanmamıştı.
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