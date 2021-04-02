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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Nevşehir’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

NEVŞEHİR'DE BOŞ SOKAK VE CADDELERDEN GÖRÜNÜTLER

Aritas Gori 

-POLİS EKİPLERİNİN ARAÇLARI KONTROL ETMESİ

( NEVŞEHİR )- Nevşehir’de 1 aylık aranın ardından 56 saatlik kısıtlama başladı NEVŞEHİR

- Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında bir aylık aranın ardından bugün itibarıyla yeniden 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Covid-19 bilgilendirme haritasında 2 Mart tarihinde orta riskli bölge olan sarı kategoride yer alan Nevşehir 30 Mart itibarıyla çok yüksek riskli bölge olan kırmızı kategoriye çıkmasının ardından bu akşam itibarıyla 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sıkı önlemlerin alınması dikkatlerden kaçmadı.
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