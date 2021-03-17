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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ve not bıraktı

NEVŞEHİR - Camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ve not bıraktı

- Camiden görüntü - Bırakılan not ve paradan görüntü - Fatma Hatun Camisinin imam hatibi Harun Yalçın'ın konuşmasıCamide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ve not bıraktıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de bir camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ile helallik talep ettiği not bıraktı.Yeni Mahalle'deki Fatma Hatun Camisi imam hatibi Harun Yalçın, öğle namazı için camiye geldiğinde prizin olduğu duvardaki kitap rafında 20 lira ile bir not buldu.Yalçın, "Hocam, 5 ila 15 dakika prizi kullandım, hakkınızı helal edin. Öğrenciyim, üzerimde çok miktar yoktu. Kusura bakmayın." yazılı isimsiz notu bırakan gencin duyarlılığını sosyal medyada paylaştı.Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, not sahibinin davranışından etkilendiğini belirterek, "Öğle namazına gelince not ve içindeki parayı gördüm. Sosyal medyada paylaşınca herkesin takdirini topladı. Bir gencin böyle bir davranışta bulunması beni de duygulandırdı." dedi.

Sosyal Medya Muhabir Helal Irak 

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