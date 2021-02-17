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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nevşehir beyaza büründü

Nevşehir beyaza büründü

KAYAŞEHİR'DEN GÖRÜNTÜLER

Yağan Kar Yağışı 

-MAKET ATLARDAN GÖRÜNTÜLER
-NEVŞEHİR'DE CADDELERDEN GÖRÜNTÜLER
-BELEDİYE KAR KÜREME ARACINDAN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’de dün yağan kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Nevşehir’de dün öğle saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar yağışı gece boyunca devam ederken kent ise beyaza büründü. Nevşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca kar ile mücadele çalışmalarını sürdürürken yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bulundu. Nevşehir’de yağan kar yağışı ile birlikte başta Kayaşehir olmak üzere kentte bir çok alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. (COŞ-TB-
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