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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu

Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu

- Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan koyun sürüsü (Güvenlik kamerası)NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı. Nevşehir 'e bağlı Göre beldesinde sahiplerince kırsal alanda otlatılan sürüden ayrılan koç, keçi ve üç koyun belediye binasının bulunduğu alana geldi.Mini sürünün, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışması güvenlik görevlilerince engellendi.Belediyenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, alandan uzaklaştırılmaya çalışılan hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Belediye Hayvan Kasabası personellerince alınan küçükbaş hayvanlar, tespit çalışmasının ardından sahipleri Hasan Ünbulan'a teslim edildi.Görüntüler, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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