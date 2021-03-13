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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Polis Geçmiş Olsun İstinat Duvarı Polis Ekipleri 

-İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALAN ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜLER
-OLAY YERİNDE BELEDİYE BAŞKANI SAVRAN VE SAKİNLERİN GÖRÜNTÜLERİ
-BELEDİYE BAŞKANI SAVRAN İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )-Nevşehir’de istinat duvarı çöktü, 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı-İstinat duvarının çökmesi mahallede panik oluşturdu NEVŞEHİR

- Nevşehir’de bir apartman binasına ait istinat duvarının çökmesiyle birlikte park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da oturduğu Güzelyurt Mahallesi 212.Sokak Öztan Sitesine ait istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kalırken apartman sakinlerinde büyük panik oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken çöken duvarın altında kalan otomobillerin içerisinde kimsenin bulunmaması sevindirdi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve apartman sakinleri olay yerinde inceleme yapan ekiplerden bilgiler alırken Belediye Başkanı Savran burada yaptığı açıklamada, “ Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. 3 araç hasra görmüş durumda. Çöken duvarı sabah kaldırmayı planladık. Yani maddi hasar dışında bir sıkıntı yok. Bununla geçmiş olsun. Şuan neden duvarın çöktüğü belli değil. Tespit etmeye çalışacağız. Şuanda konuşmak için erken” dedi.

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