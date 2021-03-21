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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Nevruz kutlamalarında polis, terör örgütü propagandasına geçit vermedi

Nevruz kutlamalarında polis, terör örgütü propagandasına geçit vermedi

Nevruz kutlamalarında polis örgüt propagandasına geçit vermedi

Polis Güvenlik Önlemi Propaganda Örgüt Propagandası Terör Örgütü 

-Polisin anonsla örgüt propagandası yapanları uyarmasından detaylar
-Üst aramaları yapılanlardan detay
-Polisin güvenlik önlemi

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sabah saatlerinde başlayan Nevruz kutlamalarında polis, terör örgütü PKK lehine slogan atılmasına ve örgütü destekleyen şarkıların çalmasına müsaade etmedi. Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen Nevruz etkinliği, 11 Nisan Stadyumunun yanındaki boş alanda gerçekleştirildi.
Programa katılanlar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanarak ve üst aramasından geçirilerek içeri alındı. Etkinliğe girişte örgütü simgeleyen bez parçalarına da el konuldu. Programda bir ara terör örgütü PKK lehine sloganlar atan gruba polis, anonsla uyarıda bulundu. Polis, sloganların tekrarı halinde müdahalede bulunulacağını duyurdu. (BB-LO-Y)
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