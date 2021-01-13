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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Netanyahu'nun ziyaretini protesto eden Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti

- Netanyahu'nun ziyaretini protesto eden Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti

-Protestodan görüntüler

Eski Milletvekili Polis Protesto İsrail Milletvekili 

--Polisin müdahalesi

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kenti ziyaretini protesto eden Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik protestolar devam ediyor. Netanyahu, İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentine yaptığı ziyarette Filistinliler tarafından protesto edildi. Sokaklara dökülen Filistinliler, Netanyahu ve Siyonist partilere karşı sloganlar attı. Şehirdeki ulusal güçlerin daveti üzerine düzenlenen protestolarda Filistin bayrakları açıldı. Protesto sırasında İsrail polisi, Filistinlilere sert müdahale ederken, Ulusal Demokratik Meclis Genel Sekreteri Mustafa Taha ve eski milletvekili Jamal Zahalka da dahil olmak üzere en az 10 kişi gözaltına alındı.
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