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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Netanyahu: 'Korona virüs aşısı almak için Pfizer ile anlaşma imzaladık'

- Netanyahu: 'Korona virüs aşısı almak için Pfizer ile anlaşma imzaladık'

-Netanyahu’nun açıklaması

( TEL AVİV ) - Netanyahu: "Korona virüs aşısı almak için Pfizer ile anlaşma imzaladık" TEL AVİV

Lyon Teknoloji Basın Toplantısı Toplantı İsrail 


- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’li ilaç şirketi Pfizer'in korona virüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak için anlaşma imzaladıklarını ve Ocak ayının başından itibaren aşının ülkeye getirilmeye başlayacağını duyurdu. Korona virüse karşı geliştirilen aşılara ulaşmak amacı ile birçok ülke aşı şirketleri ile anlaşma imzalamaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein düzenledikleri ortak basın toplantısında Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, korona virüs aşısı satın almak için ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını belirtti.
Netanyahu, korona virüs aşısının gelecek yıl Ocak ayından itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını ifade ederek, "İsrail için harika bir gün ve koronaya karşı zafer yolundayız. Şu anda Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacağız ve bu 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacak" dedi.
Öte yandan Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geçtiğimiz günlerde geliştirdikleri aşının korona virüse karşı yüzde 90 oranında başarılı olduğunu belirtmişti.
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