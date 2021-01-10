--Netanyahu’nun konuşması



( TEL AVİV ) - Netanyahu: "İsrail sağlık ve ekonomi açıdan dünyada korona krizinden çıkacak ilk ülke olacak" TEL AVİV



- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’i Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatının ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “İsrail sağlık ve ekonomi açıdan dünyada korona krizinden çıkacak ilk ülke olacak” dedi.

İsrail'de korona virüse karşı aşılamalar devam ederken, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı İsrail’e ulaştı. Aşıları taşıyan uçak, başkent Tel Aviv'de düzenlenen törenle karşılanırken, uçakta 700 binden fazla aşı dozunun bulunduğu öğrenildi. Uçağın karşılama törenine katılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı konuşmada, halkın aşılama oranının artacağını ve aşılamaların önümüzdeki hafta 50-60 yaş arası vatandaşları kapsayacağını belirtti.

Netanyahu, “Bugünden itibaren aşılama oranını günde 170 bin aşıya çıkarmaya başlayacağız. İsrail sağlık ve ekonomik açıdan dünyada korona krizinden çıkacak ilk ülke olacak" dedi.

Öte yandan İsrail'de 19 Aralık'tan bu yana korona virüs aşısının ilk dozunu olanların sayısının 1.9 milyona ulaştığı belirtildi.



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