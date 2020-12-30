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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Netanyahu, İsrail için casusluk yapan ABD'ye İsrail kimliği verdi

- Netanyahu, İsrail için casusluk yapan ABD'ye İsrail kimliği verdi

Netanyahu’nun karşılaması

Casus Asus İsrail Nathan 

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-Netanyahu’nun kimlik vermesi

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- 1980'lerde İsrail için casusluk yapan ABD'li istihbarat görevlisi Jonathan Pollard, 30 yıl sonra İsrail'e geldi. Pollard’ı havalimanında karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pollard’a İsrail kimliği verdi. 1980'lerde İsrail için casusluk yapan ABD'li istihbarat görevlisi Jonathan Pollard, 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra İsrail'e gedi. Jonathan Pollard ve eşi Esther Pollard, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından karşılandı. "Artık evinizdesiniz" diyen Netanyahu, 66 yaşındaki Pollard'a İsrail kimliği verdi. Pollard ise Netanyahu'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek, eşi ile birlikte İsrail'de yeni bir hayat kurmak istediklerini söyledi.

ABD Donanmasına bağlı istihbarat biriminde çalışan ve 1987 yılında İsrail'e gizli belge aktarma suçundan tutuklanarak müebbet hapse çarptırılan Jonathan Pollard, 2015 yılında tahliye edilmiş ancak güvenlik gerekçeleriyle 5 yıl boyunca ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı.
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