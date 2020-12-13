

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran durdurulmazsa küresel bir haydut olacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu toplantıda, "İran durdurulmadığı takdirde küresel bir haydut olacak" dedi.

Netanyahu, "İran komşularına boyun eğdirmeye ve tehdit etmeye, bu bölgedeki ve dünyadaki terör örgütlerini finanse etmeye ve silahlandırmaya, İsrail'in imhası için çağrı yapmaya ve nükleer silahlar elde etme yarışına devam ettiği sürece, İran ile normal çalışma durumuna geri dönmemeliyiz. Dünya barışına yönelik bu tehditle mücadele etmek için bir cephe oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı. Başbakan Netanyahu, "İran durdurulmazsa, yarın Avrupa ve Amerika'yı vurabilecek nükleer başlık taşıyan kıtalararası balistik füzelere sahip olacak. Küresel bir haydut haline gelecek ve herkes için tehlikeli olacak" dedi.

Netanyahu, "Başkan Trump'ın liderliğinde, ABD ve İsrail her zamankinden daha yakın bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Böylece ortak tehditleri engellemek için işbirliği kuruyoruz ve ayrıca barışı sağlamak için işbirliği yapıyoruz ve bu iki alanda somut ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.



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