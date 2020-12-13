Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Netanyahu: 'İran durdurulmazsa küresel bir haydut olacak'

- Netanyahu: 'İran durdurulmazsa küresel bir haydut olacak'

-Basın toplantısında görüntüler

( TEL AVİV ) - Netanyahu: "İran durdurulmazsa küresel bir haydut olacak" TEL AVİV

Balistik Füze Basın Toplantısı Nükleer Silah Toplantı Silahlandırma 


- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran durdurulmazsa küresel bir haydut olacak" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile basın toplantısı düzenledi.
Netanyahu toplantıda, "İran durdurulmadığı takdirde küresel bir haydut olacak" dedi.
Netanyahu, "İran komşularına boyun eğdirmeye ve tehdit etmeye, bu bölgedeki ve dünyadaki terör örgütlerini finanse etmeye ve silahlandırmaya, İsrail'in imhası için çağrı yapmaya ve nükleer silahlar elde etme yarışına devam ettiği sürece, İran ile normal çalışma durumuna geri dönmemeliyiz. Dünya barışına yönelik bu tehditle mücadele etmek için bir cephe oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı. Başbakan Netanyahu, "İran durdurulmazsa, yarın Avrupa ve Amerika'yı vurabilecek nükleer başlık taşıyan kıtalararası balistik füzelere sahip olacak. Küresel bir haydut haline gelecek ve herkes için tehlikeli olacak" dedi.
Netanyahu, "Başkan Trump'ın liderliğinde, ABD ve İsrail her zamankinden daha yakın bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Böylece ortak tehditleri engellemek için işbirliği kuruyoruz ve ayrıca barışı sağlamak için işbirliği yapıyoruz ve bu iki alanda somut ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement