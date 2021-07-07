- Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı



- İsrail'de Cumhurbaşkanlığı görevini Isaac Herzog’a devreden Reuven Rivlin, İsrail Parlamentosunda (Knesset) yapılan törende yaptığı konuşmanın ardından eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu tarafından alkışlanmadı. İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog için İsrail Parlamentosunda (Knesset) yemin töreni düzenlendi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un oğlu, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Yemin törenine Herzog’un görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Knesset Sözcüsü Mickey Levy de katıldı.

Görevini Herzog’a devreden Rivlin, 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa yaptığı konuşma ile veda ederken, Rivlin’i konuşmasının sonunda tüm Knesset üyeleri ayağa kalkarak 1 dakika boyunca alkışladı. Eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun ise Rivlin'i alkışlamadığı görüldü.



