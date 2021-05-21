- Netanyahu: “Gerekli olduğuna inansaydım, kara harekatı için talimatı verirdim”

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-Savunma Bakanı açıklama

-Genelkurmay Başkanı açıklama

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( TEL AVİV ) TEL AVİV



- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında “Gerekli olduğuna inansaydım, kara harekatı için gerekli talimatı verirdim” dedi.

İsrail, 10 Mayıs’ta başladığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dün varılan ateşkes ile son verdi. Ateşkesin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile basın toplantısı düzenledi.

Başkent Tel Aviv’deki Kirya askeri üste gerçekleştirilen basın toplantısında ilk sözü alan Başbakan Netanyahu halkında gösterdikleri dayanıklılık için teşekkür ederken, Gazze saldırılarının “olağanüstü” derecede başarılı olduğunu iddia etti. Netanyahu, İsrail’in vatandaşlarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla saldırıların başlatıldığını kaydetti.

Kara harekâtı talimatı vermediğini kaydeden Netanyahu, “Gerekli olduğuna inansaydım, kara harekatı için gerekli talimatı verirdim. Eleştiriler olacak. Ancak kararlılıkla, akılla ve sorumlulukla hareket ettik. Anneleri, oğullarımızı, askerlerimizi korumak ve gereksiz can kayıplarını önlemek benim sorumluluğum. Bu nedenle, İsrail kayıplarını en aza indirirken Hamas'a en fazla zayiatı verdik” ifadelerini kullandı. Saldırılar sırasında 9 binanın vurulduğunu ifade eden Netanyahu, “Bunların hiçbiri masum binalar değildi” dedi.

Vurulan medya ofislerinin bulunduğu çok katlı binaya ilişkin konuşan Netanyahu, “Hamas ofisleri, Hamas komuta merkezleri, Hamas silah depoları. Silah depolarına girdik. Sivillere zarar vermemek için çaba gösterdik” açıklamasını yaptı.

