Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular

Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular

kuştan genel, detay

Rehabilitasyon Pet Shop Rehabilitasyon Merkezi Petshop Hayvan 

-kuşu bulan Özkan Özlü röp
-Tomurcuk Vurma röp
-kuştan detay
-petbulance'nin kuşu alıp götürmesi

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evin bahçesinde Özkan Özlü isimli bir vatandaş tarafından bir kuş bulundu. Yapılan araştırmada kuşun nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan Küçük Balaban adında balıkçı bir tür olduğu öğrenildi. Yaralı olan kuş Bodrum Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü. Bodrum’da kedilerine mama vermek için bahçeye çıkan Özkan Özlü bahçede çırpınan bir kuş gördü. Daha önce hiç karşılaşmadığı kuşu araştırmaya başlayan Özlü kuşun nesli tükenmekte olan Küçük Balaban kuşu olduğunu öğrendi. Kanadı kırık kuşu pet shop işletmecisi arkadaşı Tomurcuk Vurma’ya getirdi. Oldukça bitkin halde olan Balaban türü kuş için Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi arayan Tomurcuk etçil olan Balaban kuşunu beslemek için mama verdi. Korku dolu gözlerle etrafa bakan kuş için Bodrum Belediyesi'ne ait Petbulance gelerek kuşu tedavi görmesi için Bodrum Belediyesi veterinerlerine teslim etti. Özkan Özlü kuşu bahçede bulduğunu ifade ederek " İşe gitmeden önce evimin bahçesinde bulunan kedileri beslemek için bahçeme çıktım. bahçenin köşesinde bir kuş gördüm. Daha önce böyle bir kuş görmemiştim. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak petshop işletmecisi arkadaşıma götürdüm. Kanadı kırık diye düşünüyorum. Arkadaşımız yetkililere haber verdi. Kuşu gelip götürecekler" dedi.
Kuşa sahip çıkan Tomurcuk Vurma ise kuşun koruma altında olan ve nesli tükenmekte olan küçük Balaban kuşu olduğunu ifade ederek "Arkadaşımız kuşu bana getirdi. Kanadı kırılmış. Kuşu araştırdık ve nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan küçük Balaban kuşu olduğunu öğrendik. Bodrum Belediyesi'ni arayarak konuyu anlattık. Bodrum Belediyesi ait Petpulance gelip kuşu alacak" şeklinde konuştu.
Öte yandan Bodrum Belediyesi veteriner hekimleri kuşun kanadının kırık olduğunu tespit etti. Küçük bir operasyon geçiren kuş tedavi altına alındı. (EA-OD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement