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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece Gölü’nde görüldü

Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece Gölü’nde görüldü

Su samurundan detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Sayılar Hayvan 


- Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde bulunan su samuru Küçükçekmece Gölü’nde görüntülendi. Dünya'da ve Türkiye' de sayıları az olan su samurları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunuyor. Avlanması da yasak olan bu hayvanlara rastlamak oldukça güç durumda. Ancak geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde bir su samuru Küçükçekmece Gölünde görüntülendi. Kıyıda bir nokta da kayaların üzerinde kendisine yiyecek arayan su samurunu gören bir vatandaş hemen telefonuna sarıldı ve su samurunu görüntülemeye başladı.
Dakikalarca yiyecek arayan su samuru daha sonra gölde gözden kayboldu. (VK-HK-
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