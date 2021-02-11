Nesli tükenmekte olan saz kedisi Milli Park’ta ilk kez görüntülendi



- Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi Kuşadası Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ilk kez görüntülendi. Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan ve içinde barındırdığı bitki ve hayvan türleriyle de dikkat çeken Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda bu kez literatürde "felis chaus" olarak adlandırılan saz kedisine de rastlandı. Milli Park içerisinde koruma ve kontrol faaliyetinde bulunan Milli Park Koruma ekibi, Akköy Dalyanında sağlıklı bir saz kedisine rastladı. Koruma ekibi çalışanları tarafından cep telefonuyla görüntülenen saz kedisi, milli park müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından “Nesli tehlike altında olan bu tür biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşımaktadır “ şeklinde duyuruldu. Saz kedisi Sazlıklarda yaşayan boz renkli saz kedisi (Felis chaus), ince uzun bacaklara sahiptir. Her bireye özgü asimetrik çizgileri bulunan saz kedisi yaban kedisinden daha büyük vaşaktan daha küçük bir kedidir. Bu özellikleri bireylerin birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlar. Genellikle boz rengi olan saz kedisinin koku alma ve görme duygusu çok geliştiğinden alanda görülmeleri zordur. Herhangi bir tehlike anında çalılık içine gizlenerek hareketsiz beklerler. Çok iyi yüzücüdürler. Türkiye’de suyu seven ve suda avlanan tek yabani kedi türüdür. Gece-gündüz aktif olan saz kedisi deniz, göl, ve nehir sistemlerindeki sazlıklarda, çalılık ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Yavrularını ağaç kovukları, sık çalılıklar veya tilki, porsuk gibi hayvanların terk ettiği yuvalarda saklarlar. Kemiriciler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar, böcekler, tavşanlar, domuz yavruları ve bazen de çürümemiş leşlerle beslenirler. Hasta ve sakat bireyleri öncelikle avlarlar. Böylece avladıkları türlerin popülasyonlarının sağlıklı kalmasını ve sayılarının dengede tutulmasını sağlarlar. Diğer yırtıcı türlerden korunmak, avlanmak için ağaçlara da tırmanabilirler



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