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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşaklar böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşaklar böyle görüntülendi

3 vaşağın görüntüsü

Vaşak Vaşaklar Cep Telefonu Hayalet Hayvan 

-görüntüyü çeken kişinin konuşması

( SİVAS )- Sivas’ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve doğanın hayalet hayvanları olarak da adlandırılan vaşaklar bir arada görüldü SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve doğanın hayalet hayvanları olarak da adlandırılan vaşaklar bir arada görüldü.
Sivas’ın Divriği İlçesine uzaklığı 53 kilometre olan Yağbasan köyü ile Ölçekli köyü arasında nesli tehlike altında bulunan ve doğada nadir olarak görülen 3 vaşağın bir arada görülmesi şaşırttı. Doğada nadir olarak görüldükleri için doğanın hayalet hayvanları olarak da bilinen vaşaklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas’ın Zara İlçesi Ağlıkçay köyü Muhtarı Hüsnü Güler tarafından çekilen görüntülerde 3 vaşağın arazide bir arada dolaştığı görüldü.
Öte yandan video da, vaşağı görenleri verdikleri tepkiler ise gülümsetti.
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