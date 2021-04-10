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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Nesli tükenme tehlikesinde olan Karakulak ölü bulundu

Nesli tükenme tehlikesinde olan Karakulak ölü bulundu

Karakulaktan detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Vaşak Bild Hayvan 


- Türkiye’de sayısı çok az olan ve ‘Karakulak’ (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulundu. Yol kenarında ölü hayvanı gören Yusuf Siper, durumu Fethiye Milli Parklar Şefliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Öğretim Görevlisi. Dr. Yasin İlemin'e bildirdi. Dr. İlemin, hayvan üzerinde incelemelerde bulundu. İlemin, son 3 yılda aynı bölgede üç karakulak ile bir vaşağı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karakulağın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlediklerini belirten İlemin, “Karakulak ve vaşak aynı anda dünyada sadece bu noktada bulunan iki kedi türü ve korunması çok önemli. Bölgeye, eko sistem geçiş noktaları yapım planlamaları sürüyor. Yaşanan son kaza da iki kedi türünün neslinin devamı açısından projenin önemini ortaya koyuyor” dedi.
(MY-BT-Y)
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