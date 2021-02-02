Nesli tükenme tehlikesi altında olan Su Samuru, Burdur'da görüntülendi



- Burdur’da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru görüldü.

Burdur’un Kemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru Kemer’de bulunan Müsellim Göleti’nde vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, su samurunun görüldüğü bölgeye foto kapan koyarak, su samurunun koruma altına alınması için çalışmaların başlatılacağını söyledi.



(CTK-



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