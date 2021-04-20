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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
“Neron Ümit” lakaplı kundakçı bu kez de bodrum katını yaktı

“Neron Ümit” lakaplı kundakçı bu kez de bodrum katını yaktı

-Güvenlik kamerası-

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hırsız Polis Ekipleri Muhalefet 

-Şahsın siteye girmesi ve çıkması
--Cep telefonu-
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yapılan çalışmalar
-Kundakçı şahsın emniyete girişi
--Foto-
-Yakılan bodrum kat
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Mahkeme tarafından defalarca serbest bırakılan şahıs yine gözaltına alındı İSTANBUL

- Kağıthane’de son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri kundaklayarak ateşe veren “Neron Ümit” lakaplı şahıs, bu kez de bodrum katı kundakladı. Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, önceki olaylarda adli makamlarca defalarca serbest bırakılan kundakçı şahıs ise polis ekipleri tarafından yeniden yakalandı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sokak üzerindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kata müdahale etti. Çalışmaların ardından yangın söndürülürken, içeride ise soğutma çalışması yapıldı. Bu kez de bodrum katı kundakladı Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bodrum katın tinerle ateşe verildiği tespit edildi. Çevrede çalışma yapan polis, işyerini kundaklayan “Neron Ümit” lakaplı Osman M.’yi (30) kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahsın üzerinden pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsı ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın siteye giriş ve çıkış yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. 1 yıl içerisinde kundaklamadığı yer kalmadı Öte yandan gözaltına alınan “Neron Ümit” lakaplı Osman M’nin yaklaşık 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe, mobilya dükkanı başta olmak üzere birçok yeri kundaklandığı ortaya çıktı. Emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Mahkeme her defasında serbest bıraktı Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü.
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