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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Nepal'i sel ve heyelan vurdu: 11 ölü, 25 kayıp

- Nepal'i sel ve heyelan vurdu: 11 ölü, 25 kayıp

Sel felaketinden detaylar

( KATMANDU ) KATMANDU

Muson Yağmurları Şiddetli Yağış Gesi İçme Suyu Felaket 


- Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu. Nepal genelinde etkisini sürdüren yoğun yağış, sel ve heyelana yol açtı. Yetkililer, bir inşaatta çalışan 1'i Hint, 2'si Çinli işçi olmak üzere toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise farklı noktalarda kaybolduğunu bildirdi. Çarşamba günü selin vurduğu Katmandu'nun kuzeydoğusundaki Sindhupalchowk'a bağlı Melamchi yakınlarında 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bölge yetkilisi Baburam Khanal, "Yabancı uyruklular bir içme suyu projesi yürüten Çinli şirket için çalışıyorlardı" bilgisini paylaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'in Tibet bölgesini çevreleyen ve dağlık bir alan olan Sindhupalchowk ile ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen sellerde toplam 25 kişinin kaybolduğu duyuruldu. Farklı bölgelerde nehirler üzerindeki köprüler yıkılırken, çok sayıda ev ve balık çiftlikleri de hasar gördü. Haziran ayında başlayıp Eylül ayına kadar süren muson yağmurları, Nepal'de her yıl yüzlerce insanın ölümüne yol açıyor.
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