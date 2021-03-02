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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı

- Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı

yanan evlerin görüntüsü

( KATMANDU ) KATMANDU

Ahşap Ev Bild Gesi Hasar Tespit Trol 


- Nepal’in Taplejung bölgesinde bir kasabada çıkan yangında 40 evin yandığı belirtildi. Nepal’in doğusundaki Taplejung bölgesinde yer alan Dobhan Bazaar kasabasında sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çinko levha çatıları bulunan birbirine bitişik taş ve ahşap evlerin kısa sürede alev aldığı belirtildi. Yangında en az 40 evin kullanılamaz hala geldiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 4 saat sonra yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, hasar tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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