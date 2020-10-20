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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

Nemrut tabelası

Kalder Ziyaretçiler Sonbahar Irak Krater Gölü 

-Ziyaretçiler
-Ayılar
-Vatandaşların ayılarla konuşması
-Ayılarla ilgilenmeleri
-Ayılara yiyecek atmaları

( BİTLİS - ÖZEL)- "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbaharla birlikte altın sarısı gelinliğini giydi BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölüne akın eden ziyaretçileri bölgede yaşayan kardeş boz ayılar karşılıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbaharla birlikte altın sarısı gelinliğini giydi. Nemrut Krater Gölü’nün sonbahar güzelliğini görmek isteyen yerli ve yabancı birçok ziyaretçi, bu doğal güzelliği görmek için adeta bölgeye akın ediyor. Krater göle akın eden ziyaretçileri ise ilk olarak bölgede yaşayan kardeş boz ayılar karşılıyor. Doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Nemrut Krater Gölü, sevimli boz ayılarıyla da ayrı bir ilgi çekiyor. Sabahın erken saatlerinde yola inen boz ayılar, gelen araçları tek tek karşılayıp, yiyecek aldıktan sonra vatandaşları sonbaharla birlikte altın sarısına bürünen Nemrut’un doyumsuz manzarasıyla baş başa bırakıyor. İlk defa sevimli ayılarla karşılaşan ziyaretçilerden bazıları ayılarla uzun uzun ilgilenmeyi denerken, bazı ziyaretçiler ise fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçilerin ayılarla koyu sohbeti ise zaman zaman güldürüyor. Ayılarla başlayan Nemrut gezisi kapsamında daha sonra kaldera içine inen ziyaretçiler, seyrin doyumsuz manzaralara karşı fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. (HO-MSA-Y)
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